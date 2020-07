Tennis, esibizione Berlino 2020: Berrettini è in finale, sconfitto Bautista-Agut (Di martedì 14 luglio 2020) Matteo Berrettini vola in finale nell’esibizione di Berlino 2020 denominata bett1Aces. Il romano continua a brillare e testimonia l’ottima forma mostrata in queste settimane all’Ultimate Tennis Showdown di Mouratoglou. Un successo al fotofinish quello ottenuto contro Roberto Bautista-Agut grazie allo score di 4-6 6-3 10-6. L’azzurro ora aspetta il vincente del match del pomeriggio tra Jannik Sinner e Dominic Thiem. LA CRONACA – Il romano avverte qualche passaggio a vuoto in un paio nel primo set, consegnando il break decisivo al proprio avversario in occasione del settimo game. Bautista ne approfitta e chiude il parziale. Cambia la musica nel secondo, Matteo è più incisivo col dritto e si ... Leggi su sportface

