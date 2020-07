Temptation Island, Manila Nazzaro e la malattia: “Ho rischiato la vita” (Di martedì 14 luglio 2020) Il ritorno in tv di Manila Nazzaro, dopo diversi anni, ha svelato i motivi dell’allontanamento, tra cui una dura separazione e i problemi di salute. Manila Nazzaro, da Miss Italia ai problemi Manila Nazzaro è stata la donna più bella d’Italia. Correva l’anno 1999 e l’allora giovane ragazza foggiana di 22 anni conquistava il tetto … L'articolo Temptation Island, Manila Nazzaro e la malattia: “Ho rischiato la vita” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ovceanele : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - linda_s_2001 : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - smirksclue : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - rossellaol : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - soulpaperings : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La bella Manila è tornata nei primi giorni di giugno a concorrere per il reality Temptation Island ed è tornata in splendida forma. Una forma che aveva perso non solo per i problemi sentimentali ma ...Il programma dell’estate, Temptation Island, è iniziato da due settimane e già i protagonisti stanno facendo molto discutere. Come ogni anno diverse coppie mettono alla prova il loro amore, restando s ...