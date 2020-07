Tempesta in Sudafrica, Cape Town sommersa dalla schiuma marina – Il video (Di martedì 14 luglio 2020) Venti di burrasca, violente ondate oceaniche e una densa coltre di schiuma marina hanno travolto la città di Cape Town, in Sudafrica, su tutta la zona del lungomare. Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa e di uscire solo in caso di emergenza. Nonostante i tanti danni registrati ad abitazioni, strade, alberi e auto, non è stato necessario per le autorità ordinare l’evacuazione delle persone sul litorale della città. In alcune aree si sono registrati venti fino ai 100 chilometri orari e onde alte fino a 10 metri. Le immagini sono state immortalate dai residenti e postate sui social. video in copertina: Carlotta Megali Foto in copertina: EPA/NIC BOTHMAvideo in copertina: Twitter / @ezaap Leggi ... Leggi su open.online

