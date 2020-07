Telluride 2020: il festival è stato ufficialmente cancellato (Di martedì 14 luglio 2020) L'organizzazione di Telluride 2020 ha comunicato ufficialmente che il festival non potrà svolgersi a settembre come previsto. Telluride 2020 non si svolgerà come previsto dal 3 al 7 settembre: il festival è stato cancellato, come confermato da un comunicato degli organizzatori. La notizia, purtroppo, non suscita ormai particolare stupore considerando la difficile situazione causata dalla diffusione del Coronavirus a livello internazionale. Gli organizzatori del Telluride Film festival hanno parlato dei motivi alla base della cancellazione della quarantasettesima edizione dichiarando: "Dopo mesi di intense riflessioni sulla possibilità di far svolgere fisicamente l'evento, ... Leggi su movieplayer

Venezia 77. Grandi festival lavorano insieme. La lettera di Alberto Barbera e altri

VENEZIA - Quest’anno abbiamo visto come la pandemia COVID-19 abbia devastato le comunità in tutto il mondo e che la vita, così come la conoscevamo, è stata portata a fermarsi. Come sostenitori del cin ...

