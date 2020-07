Tell me wine, e-commerce vs marketplace: istruzioni per l’uso. Il webinar gratuito (Di martedì 14 luglio 2020) REDAZIONALE – Torna Tell Me wine con un webinar gratuito che mette a confronto e-commerce e marketplace. Un focus sull’importanza delle piattaforme digitali per vendere il vino. Un mondo in fermento, soprattutto ora che i canali di vendita digitali stanno diventando sempre più strategici per i produttori, tra siti, e-commerce e marketplace che vanno ad integrare le consuete strategie di vendita. Il lockdown l’ha ampiamente messo in evidenza. Da qui parte una nuova riflessione dedicata al mondo del vino, un nuovo incontro del ciclo Tell Me wine, organizzato da Marketing Arena, in cui produttori e rivenditori digitali si confronteranno sulle nuove modalità di acquisto del ... Leggi su winemag

WineBlogRoll : Torna Tell Me Wine: tra e-commerce e marketplace, l’importanza delle piattaforme digitali per vendere il vino… -

Ultime Notizie dalla rete : Tell wine Il mondo del vino alla scoperta del digital marketing con Tell Me Wine WineMag.it