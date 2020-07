Televisione in lutto: moto un personaggio famosissimo, aveva 49 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Questo articolo Televisione in lutto: moto un personaggio famosissimo, aveva 49 anni è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mondo della Televisione in lutto: è morto, a soli 49 anni, un grande protagonista di ‘Mythbusters’. Ma qual è stata la causa del decesso? Mondo della Televisione e dello spettacolo letteralmente sotto shock. Infatti è scomparso, a soli 49 anni, Grant Imahara, noto soprattutto per esser stato tra i protagonisti di ‘Mythbusters’. A dare la … Leggi su youmovies

biscostoo : Io non capirò mai quelli che, guardando le partite di #calcio alla televisione, si disperano come se avessero avuto un lutto in famiglia. - zazoomnews : Televisione in lutto. L’attore si è suicidato: aveva 35 anni. La scoperta choc nel suo appartamento - #Televisione… -