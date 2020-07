Telemarketing selvaggio, stangata del garante Privacy a Iliad e Wind Tre (Di martedì 14 luglio 2020) Gli operatori telefonici WindTre e Iliad sono stati sanzionati dal garante della Privacy per attività effettuate in violazione delle regole a tutela della Privacy degli utenti con l’irrogazione di due multe pari rispettivamente a 17 milioni di euro e 800mila euro. In particolare, WindTre è stata sanzionata per i “trattamenti illeciti di dati, legati prevalentemente ad attività promozionali”, mentre per Iliad la multa è dovuta alle “modalità di accesso dei propri dipendenti ai dati di traffico”. Come spesso accade, la decisione è arrivata dopo una lunga istruttoria, partita come sempre dai reclami degli utenti che segnalavano “la ricezione di contatti promozionali indesiderati, effettuati ... Leggi su ilfattoquotidiano

