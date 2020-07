Teatro Regio, approvato Bilancio 2019: perdita 7,2 milioni di euro (Di martedì 14 luglio 2020) Il consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino ha approvato, all’unanimità, il Bilancio preventivo 2020 e il Bilancio d’esercizio 2019, dopo il parere favorevole dell’assemblea dei soci della Fondazione.Il Bilancio d’esercizio riporta, al 31 dicembre 2019, un patrimonio netto disponibile negativo per 9.132.407 euro inclusivo di una perdita d’esercizio 2019 pari a 7.187.244 euro“Tale perdita – spiega da Palazzo di Città – è ascrivibile a un deficit della gestione operativa pari a circa 2,4 milioni di euro, alle svalutazioni effettuate in merito ai ... Leggi su nuovasocieta

