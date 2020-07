“Tassateci, l’umanità è più importante dei nostri soldi”: l’appello di 173 milionari ai governi per uscire dalla crisi da Covid-19 (Di martedì 14 luglio 2020) “Tassateci, tassateci, tassateci. È la scelta giusta. Ed è l’unica possibile”. Parte dagli Stati Uniti la lettera – a cui attualmente hanno aderito 173 persone – in cui i milionari sottoscriventi si rivolgono ai governi per chiedere di pagare più tasse. L’appello, lanciato sul sito millionairesforhumanity alla vigilia dell’incontro tra i ministri dell’Economia del G20 e nel mezzo della trattativa sul piano di rilancio dell’Europa, punta a una misura “sostanziale” e “permanente“. Perché, si legge, “noi milionari non dobbiamo preoccuparci di perdere il lavoro, la casa e la possibilità di sostenere le nostre famiglie”. L’impatto della crisi causata dal Covid-19 ... Leggi su ilfattoquotidiano

