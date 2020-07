Tardelli: “L’Atalanta può vincere la Champions. Juventus? Cristiano Ronaldo non può farcela da solo” (Di martedì 14 luglio 2020) "L'Atalanta può vincere la Champions League", parola di Marco Tardelli. L'ex calciatore, storica bandiera anche della Nazionale italiana campione del mondo nell'82, ha parlato ai microfoni de ilgiornale.it in merito alle prossime partite di Coppa che vedranno impegnate le squadre italiane. In modo particolare di Atalanta e Juventus.Tardelli: "Atalanta si può. Sulla Juventus..."caption id="attachment 979907" align="alignnone" width="624" Atalanta (Getty Images)/caption"Io penso che sia l’Atalanta il problema per le altre squadre. I ragazzi di Gasperini sono al momento la squadra più in forma d’Europa e stanno facendo qualcosa di incredibile", ha detto senza giri di parole Tardelli. "I nerazzurri ci stanno mettendo qualità, ... Leggi su itasportpress

