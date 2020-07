Tangenti sanità: Formigoni assolto a Cremona (Di martedì 14 luglio 2020) Roberto Formigoni, ex Presidente della Regione Lombardia, è stato assolto a Cremona nell'ambito di un processo in cui era imputato per un presunto giro di Tangenti nella sanità, in particolare per la cosiddetta vicenda "Vero", dal nome di un macchinario, un acceleratore lineare per le terapie oncologiche, che, secondo l'accusa, era stato comprato a un prezzo superiore a quello di mercato. Oltre a Formigoni erano imputati anche l'ex Dg alla Sanità Carlo Lucchina e l'ex Dg dell'ospedale di Cremona Simona Mariani, ma anche loro due sono stati assolti.I fatti risalgono al 2011, quando l'Azienda ospedaliera di Cremona ha acquistato da Hermex Italia il macchinario "Vero" per 8 milioni di euro. Il titolare della Hermex, Giuseppe Lo Presti, in udienza ha ... Leggi su blogo

petergomezblog : Roberto Formigoni assolto dall’accusa di corruzione nel caso ‘Vero’, un presunto giro di tangenti nella sanità - infoitinterno : Formigoni, tangenti nella sanità: il tribunale assolve l'ex presidente della Lombardia - rocmvv : Roberto #Formigoni è stato #assolto dall’accusa di #corruzione nel caso Vero, un presunto giro di tangenti nella sanità - PasqualeVacca12 : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… - gidiperna : RT @marioadinolfi: Assolto Roberto Formigoni nel processo sulle tangenti nella sanità a Cremona. Vediamo se la notizia dell’assoluzione vie… -

