Tamponi e mascherine negli stadi post Covid- 19 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Certo, le voci degli allenatori dal campo, le indicazioni tattiche. Quel clima informale da partite di calcetto tra amici. Il calcio del post Covid-19, tra prevenzione sanitarie e tribune chiuse, ha bisogno del pubblico sugli spalti per riaccendere un po’ di entusiasmo intorno al pallone. I primi passi in Francia, nei giorni scorsi: per la prima volta i tifosi sono tornati a sedersi sugli spalti di uno stadio in uno dei primi cinque tornei nazionali d’Europa nell’era successiva al Virus. … Continua L'articolo Tamponi e mascherine negli stadi post Covid- 19 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

claudiusmaro : TAMPONI MASCHERINE E VIOLENZE VARIE. GRAZIE MINISTRO SPERANZA,MIO FIGLIO NON VI FARÀ DA CAVIA SOLO PER PARARVI IL V… - daniele19921 : @zaiapresidente @zaiapresidente la finite con queste scemenze? Gel,tamponi,distanze,mascherine,basta! Non c'è più n… - AnnamariaEgidi : RT @NikMelli: INTO THE BUBBLE Mascherine sempre indosso tranne quando ci alleniamo, distanze da rispettare, tamponi ogni 24 ore, controlli… - Phil_83 : RT @daniele19921: @azangrillo @azangrillo che i giornali e politici smettano di spaventare la gente,che la verità venga presto fuori(i posi… - marisavillani : RT @daniele19921: @fattoquotidiano Che schifo! @robersperanza @AzzolinaLucia @AnnaAscani a settembre gli alunni di ogni grado devono tornar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi mascherine Tamponi e mascherine negli stadi post Covid- 19 | il manifesto Il Manifesto il Fatto Siciliano

E’ stata trasferita da Palermo a Lampedusa la macchina per l’analisi rapida dei tamponi rinofaringei. La strumentazione, in uso ai sanitari dell’Asp di Palermo da cui dipende l’assistenza sanitaria de ...

"Ok a trolley in cabina aereo, al chiuso obbligo mascherina"

Per chi viaggia in aereo adesso si possono portare di nuovo i trolley in cabina. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta questa mattina a 'Radio anch'io': "Questo aspetto ...

E’ stata trasferita da Palermo a Lampedusa la macchina per l’analisi rapida dei tamponi rinofaringei. La strumentazione, in uso ai sanitari dell’Asp di Palermo da cui dipende l’assistenza sanitaria de ...Per chi viaggia in aereo adesso si possono portare di nuovo i trolley in cabina. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta questa mattina a 'Radio anch'io': "Questo aspetto ...