«Swatch non è un gruppo che licenzia in Svizzera | anche in tempi di crisi»

BIENNE - Nonostante il drastico impatto del coronavirus sulle vendite a livello mondiale del primo semestre, il gruppo Swatch promette ancora una volta di non ridurre l'organico sui suoi impianti di p ...

