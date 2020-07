Susanna Ceccardi dice che è antifascista, ma ciò aveva senso quando il regime era «bello potente» (Di martedì 14 luglio 2020) Susanna Ceccardi è tornata sui suoi passi rispetto a quanto dichiarato nell’intervista pubblicata dal quotidiano La Repubblica. Nell’edizione di ieri, infatti, la testata aveva titolato con la dichiarazione della candidata leghista alla presidenza della regione Toscana sul fatto di non essere antifascista. Sempre nel corso di una diretta Facebook nella giornata di ieri, la Ceccardi è tornata sui suoi passi sostenendo che il titolo scelto da Repubblica fosse piuttosto forzato. LEGGI ANCHE > Susanna Ceccardi dice che non ha senso definirsi antifascisti, contro un nemico che non esiste Susanna Ceccardi e il suo chiarimento sull’essere antifascista ... Leggi su giornalettismo

