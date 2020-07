Summertime 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce (Di martedì 14 luglio 2020) Summertime 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce Netflix ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv tutta all’italiana: stiamo parlando di Summertime. Continua dunque il sodalizio tra la N rossa e le produzioni italiane: dopo il successo di Baby e Suburra, il colosso dello streaming è pronto a scommettere su un altro titolo connazionale. Per quanto riguarda il numero delle puntate del secondo ciclo di episodi di Summertime, c’è da scoprire se si opterà per mantenere lo stesso format della prima stagione arrivando a un totale di 8 appuntamenti. Ciò che è certo è che le riprese sono ... Leggi su termometropolitico

