Ma perché i telegiornali RAI non sono in grado di ricostruire correttamente gli eventi storici? Non so dei telegiornali trasmessi dalle Tv cosiddetti "libere"..non le seguo mai! Oggi TG1, ore 13.30. In primo piano l'incontro di riconciliazione tra il Presidente Mattarella e il Presidente sloveno Pahor a Trieste. Ebbene, si da ampio risalto alla visita alla foiba di Basovizza, dove, si ricorda, si consumarono gli eccidi "contro gli Italiani"

Ultime Notizie dalla rete : Sull incontro Sull’incontro a Trieste tra i Presidenti di Italia e Slovenia AgoraVox Italia Ue. Conte: "Negoziato in salita, ma non cedo su nulla"

E' perentorio il premier Conte nel colloquio con il Corriere della Sera seduto a bordo dell'aereo che lo riporta in Italia da Berlino dopo l'incontro e la cena con Angela Merkel. E non si dà pace su ...

Caso Autostrade, De Micheli: tutelare i dipendenti. E oggi il Cdm rinvia la votazione

Dal Consiglio dei ministri, previsto per questa mattina a palazzo Chigi, non arriverà una parola definitiva sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. Giuseppe Conte vuole prima sondare la tenuta d ...

