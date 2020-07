“SuL Più BeLLo” è il nuovo singolo di Alfa (Di martedì 14 luglio 2020) “SuL Più BeLLo” è il nuovo singolo di Alfa: il brano è la title track della colonna sonora del film omonimo Dopo il successo di “TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2”, Alfa torna con un nuovo singolo, “SuL Più BeLLo”. Il brano, disponibile in preorder e presave, è la title track della colonna sonora del film omonimo “Sul più bello”, teen dramedy prodotto da… L'articolo “SuL Più BeLLo” è il nuovo singolo di Alfa Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

