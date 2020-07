“Stuprata, ho perso il conto di quante volte”. Choc nel mondo dello sport: dopo anni decide di raccontare quello che ha subito (Di martedì 14 luglio 2020) Si chiama Carmen Greentree, è australiana e oggi ha 37 anni. Ex surfista ad oggi ancora reduce da un vero e proprio incubo. Ma cominciamo dall’inizio. Carmen Greentree era conosciuta come Carmen Buecher, nel 2002-03 era una giovane talentosa surfista professionista, allenata dal sette volte campione del mondo Stephanie Gilmore, e gareggiava in tutto il mondo sul circuito professionistico. dopo aver fallito nel tour del Campionato mondiale femminile del 2003, decise di prendersi un anno sabbatico dal surf ed esplorare la propria spiritualità. Quindi, circa 16 anni fa, Carmen Greentree, allora 22enne, volle prendersi un anno sabbatico per recarsi in Himalaya, era il maggio del 2004. Ma qualcosa andò storto, e ciò che prometteva di essere un’esperienza davvero ... Leggi su caffeinamagazine

