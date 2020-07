“Straniera e handicappata”. Aggressione razzista a Beatrice Ion: l’Italia bigotta che sporca un’eccellenza dello sport (Di martedì 14 luglio 2020) Un’Aggressione razzista ad Ardea, periferiva di Roma, derivante da futili motivi forse legati al parcheggio con regolare permesso per i disabili presente sulla macchina della famiglia di Beatrice Ion. La ragazza, arrivata in Italia 16 anni fa, per curare da bambina le complicazioni della poliomelite dalle quali deriva il suo handicap, si è ritrovata davanti un uomo inferocito che le ha urlato di tutto poichè straniera (ha origini romene) e portatrice di handicap. Il padre, intervenuto per difenderla, è stato picchiato ed è finito in ospedale. Beatrice, giocatrice di basket in carrozzina presso l’Amicacci Giulianova e stella della nazionale paralimpica italiana, ha denunciato quanto accaduto con grande rammarico: “vivo in Italia da 16 anni ho la cittadinanza italiana, ... Leggi su sportfair

