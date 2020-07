Stefano De Martino emoziona con il disegno di Santiago e la sua dedica (Foto) (Di martedì 14 luglio 2020) Per Stefano De Martino suo figlio Santiago è l’amore più grande, lo stesso è per Belen, e una famiglia sempre unita sarebbe stato il regalo più grande per tutti (Foto). Non è andata così, per la seconda volta Santiago deve dividersi tra la sua mamma e il suo papà e Stefano De Martino deve accontentarsi di non vederlo ogni giorno. Sono scelte di vita che in qualche modo si pagano e la sofferenza non è poca per tutti, poi arriva quel disegno di Santiago e l’emozione è inevitabile. Stefano resta a Napoli, impegnato con Made in Sud ma è lì che ha la sua famiglia d’origine, è lì che ha vissuto gran parte della sua ... Leggi su ultimenotizieflash

