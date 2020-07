Stefano De Martino e Fatima Trotta, il retroscena: “Abbiamo avuto un colpo al cuore…” (Di martedì 14 luglio 2020) Edizione particolare quella del 2020 di Made Made in Sud L’edizione 2020 di Made in Sud è risultata più complicata del solito. Infatti, dopo il rinvio a fine marzo la trasmissione comica di Rai Due ha preso il via a maggio. Ovviamente il format ha dovuto adottare numerosi cambiamenti, come l’assenza del pubblico in teatro, oppure la distanza fisica tra i conduttori e i vari comici. Tuttavia la squadra di lavoro sta facendo un ottimo lavoro non solo dal punto di vista degli ascolti (ottimi, ma anche perché riescono a distrarre il pubblico che in questi mesi è stato in apprensione per il Covid-19. Stefano de Martino e Fatima Trotta stanno presentando la trasmissione in un Auditorium Rai di Napoli totalmente deserto e questo non è semplice. In una recente intervista rilasciata ... Leggi su kontrokultura

