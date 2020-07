Stati Uniti, da Soros 220 milioni di dollari a organizzazioni antirazziste (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – La “società aperta” del magnate George Soros continua sovente a far parlare di sé. E chi avrà supportato questa volta? Quale trend politicamente corretto avrà seguito? Indovina, indovinello quale simpatico carro avrà spinto oggi? Ma certo, il nuovo moto antirazzista. Così Open Society Foundations, rete di fondazioni internazionali fondate da Soros, ha deciso di donare un pacchetto di aiuti da 220 milioni di dollari per supportare “organizzazioni emergenti e leader delle comunità nere in tutto il Paese”, ovvero negli Stati Uniti. Perché scommette sulla loro “capacità di portarci verso un domani migliore”. I beneficiari A rivelare la gentile donazione ... Leggi su ilprimatonazionale

