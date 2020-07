Star Wars The Bad Batch su Disney+, la nuova serie animata dai produttori di The Mandalorian e The Clone Wars (Di martedì 14 luglio 2020) Si chiama Star Wars The Bad Batch ed è la nuova serie animata annunciata dalla Disney. Ambientata nell'universo di Guerre Stellari, la serie segue un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche (già conosciuti nell'apprezzato Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell'immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ogni membro della Bad Batch, una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’armata dei cloni, possiede un’eccezionale e particolare abilità che li rende soldati straordinariamente ... Leggi su optimagazine

StarWarsIT : Appena annunciata Star Wars: The Bad Batch, una nuovissima serie originale animata @DisneyPlusIT prodotta da Lucas… - SickitT : Star Wars è come la carbonara, è sempre il momento buono! - Asgard_Hydra : Star Wars: The Bad Batch è la nuova serie animata Disney - Asgard_Hydra : Star Wars: Bad Batch, in che epoca è ambientata la nuova serie animata di Guerre Stellari? - jondeoo : RT @DisneyPlusIT: Quest'estate parti con con #DisneyPlus! Porta sempre con te i fantastici mondi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National… -