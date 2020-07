“Stanno scassando la minchia”. Giletti e Nino Di Matteo minacciati dal boss Graviano in un colloquio in carcere (Di martedì 14 luglio 2020) “Quell’uomo… di Giletti e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia”. E’ l’11 maggio scorso e a parlare, mentre è in carcere, è il boss mafioso Filippo Graviano, condannato per le stragi del ’92 e del ’93. La sera prima aveva visto la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. A rivelare il retroscena, scrive Repubblica, è il giornalista Lirio Abbate nel suo nuovo libro ‘U siccu’ su Matteo Messina Denaro. Graviano, scrive Abbate, parla con lo ndranghetista Maurizio Barillari. Gli uomini del Gom, il reparto mobile della polizia penitenziaria, hanno ascoltato le sue parole e stilato una relazione. “Il ministro fa il ... Leggi su ilfattoquotidiano

