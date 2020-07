Stabilita la cifra del rimborso per iPhone con “Batterygate” negli USA (Di martedì 14 luglio 2020) Arriva proprio in queste ore la conferma sull'avvio dei rimborsi da parte di Apple verso gli utenti che negli Stati Uniti hanno affrontato problemi con il "batterygate". In attesa di conoscere le specifiche del nuovo iPhone 12, la cui batteria potrebbe non essere così esaltante secondo quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, bisogna fare il punto della situazione su quanto sta avvenendo in giro per il mondo. In attesa di riscontri ufficiali anche per l'Italia ed il resto d'Europa. I dettagli sul rimborso legato agli iPhone con Batterygate Lo "scandalo" batteria, dunque, comporterà un costo non indifferente per Apple. In base alle disposizione che sono state attuate, Apple fornirà un pagamento in contanti di circa 25 dollari a ciascun proprietario di iPhone idoneo ... Leggi su optimagazine

it_inter : #Brozovic, super multa: la cifra stabilita è di 100 mila euro Cds -

Ultime Notizie dalla rete : Stabilita cifra Stabilita la cifra del rimborso per iPhone con “Batterygate” negli USA OptiMagazine Stabilita la cifra del rimborso per iPhone con “Batterygate” negli USA

Arriva proprio in queste ore la conferma sull’avvio dei rimborsi da parte di Apple verso gli utenti che negli Stati Uniti hanno affrontato problemi con il “batterygate“. In attesa di conoscere le spec ...

Inter, la clausola di Lautaro Martinez è scaduta ieri ma il Barcellona lavora per l’acquisto del Toro

C'è un grande caos intorno a Lautaro Martinez e alla clausola rescissoria che l'Inter ha stabilito per lui. L'attaccante argentino è nel mirino del Barcellona da diversi mesi ma ieri è scaduto il term ...

Arriva proprio in queste ore la conferma sull’avvio dei rimborsi da parte di Apple verso gli utenti che negli Stati Uniti hanno affrontato problemi con il “batterygate“. In attesa di conoscere le spec ...C'è un grande caos intorno a Lautaro Martinez e alla clausola rescissoria che l'Inter ha stabilito per lui. L'attaccante argentino è nel mirino del Barcellona da diversi mesi ma ieri è scaduto il term ...