“Sta scassando la minchia”, così il boss minaccia Giletti. Lui: “Vorrei lo Stato presente” (Di martedì 14 luglio 2020) Il boss palermitano Filippo Graviano, commentava così la puntata di Non è l’Arena, il programmo di La7 condotto da Massimo Giletti: “Questo sta scassando la minchia”. In quell’occasione, il conduttore si era occupato della scarcerazione di oltre 300 boss mafiosi. La rivelazione la fa Lirio Abbate in un libro-inchiesta (“U Siccu — Matteo Messina Denaro: l’ultimo capo dei capi”), anticipata da Repubblica. In seguito a questa rivelazione si è alzata l’attenzione intorno a Giletti, ed è anche iniziata ad arrivare la solidarietà da parte di alcuni colleghi. “Quell’uomo… di Giletti e quel… Di Matteo stanno scassando la minchia”, ripete Graviano – ... Leggi su ilparagone

