“Sta scassando la m…”: Massimo Giletti nel mirino della mafia? Intanto lui si sfoga (Di martedì 14 luglio 2020) Massimo Giletti, il noto conduttore televisivo di La7, sarebbe finito nel mirino della mafia soprattutto del boss palermitano Filippo Graviano. Finisce nel mirino della mafia Massimo Giletti? La domanda è lecita quella che poniamo, dopo le esternazioni del boss palermitano Filippo Graviano. Il conduttore televisivo, volto noto di La7, però non sta fermo e si … L'articolo “Sta scassando la m…”: Massimo Giletti nel mirino della mafia? Intanto lui si sfoga NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SalernoSal : Un fatto grave, su cui non si può fare distinguo. ?@nonelarena? ?@La7tv? Lavoriamo con Giletti per tornare in onda… - Corriere : Il boss mafioso contro Giletti («sta scassando la m...»). Il conduttore: «In questo caso lo Stato è assente» - Affaritaliani : Mafia, Massimo Giletti nel mirino dei boss : 'Sta scassando la minchia...' - MattiaGallo17 : RT @SalernoSal: Un fatto grave, su cui non si può fare distinguo. ?@nonelarena? ?@La7tv? Lavoriamo con Giletti per tornare in onda presto.… - Fioskyna : RT @SalernoSal: Un fatto grave, su cui non si può fare distinguo. ?@nonelarena? ?@La7tv? Lavoriamo con Giletti per tornare in onda presto.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sta scassando Mafia: le minacce del boss a Giletti e pm Di Matteo, 'Stanno scassando...' Affaritaliani.it