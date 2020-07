Squalificati Serie B, il giudice sportivo: pugni e manate, stangate per due calciatori (Di martedì 14 luglio 2020) Squalificati Serie B – Queste le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 34ª giornata di cadetteria andate in scena nella serata di ieri. Stangata per Coppola del Livorno e Galano del Pescara, per aver colpito i propri avversari rispettivamente con un pugno e una manata al volto. Stop ed ammenda per Ardemagni, fermati un allenatore e un dirigente. Di seguito l’elenco completo. calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARACOPPOLA Alessandro (Livorno): per avere, al 16° del secondo tempo, colpito con violenza un avversario con un pugno al volto.GALANO Cristian (Pescara): per avere, al 24° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con violenza un avversario con una manata al volto. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Squalificati #SerieB , il giudice sportivo: pugni e manate, stangate per due calciatori - - spaziocalcio : #SerieA, la situazione disciplinare per la sestultima giornata di campionato che inizia stasera da #AtalantaBrescia - internewsit : Serie A 2019-2020, 33ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - - TuttoSalerno : SERIE B: le decisioni del Giudice Sportivo, dodici calciatori squalificati - Fantacalcio : Giudice Sportivo: gli squalificati per la 33ª giornata di Serie A -