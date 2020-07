SportMediaset: Osimhen-Napoli, oggi la firma, giovedì l’ufficialità (Di martedì 14 luglio 2020) Il cerchio si stringe sempre di più per l’affare di Osimhen, anche Mediaset Sport conferma le indiscrezioni lanciate prima di tutti dall’Equipe sullo stato di avanzamento della trattativa che sarebbe orami in dirittura d’arrivo. Ieri sera Giuntoli è partito insieme ai legali Pompilio e Chiavelli per chiudere gli ultimi dettagli del contratto del 21enne nigeriano. Mediaset precisa che già oggi ci sarebbe la firma per il trasferimento del calciatore dal Lille al Napoli per 81 milioni, mentre le visite mediche si effettueranno entro giovedì, giorno in cui ci sarà l’annuncio ufficiale dell’acquisto da parte del club di De Laurentiis L'articolo SportMediaset: Osimhen-Napoli, oggi ... Leggi su ilnapolista

Sport_Mediaset : #Osimhen #Napoli colpo record da 81 milioni: oggi la firma in Sardegna #SportMediaset - napolista : SportMediaset: #Osimhen-#Napoli, oggi la firma, giovedì l’ufficialità Confermate le indiscrezioni de L’Equipe, ogg… - alexonfootball : Il #Napoli ?? sembra essersi assicurato le prestazioni di Victor Osimhen ???? per la prossima stagione. Il club parten… - Salvato95551627 : RT @Sport_Mediaset: #Osimhen #Napoli colpo record da 81 milioni: oggi la firma in Sardegna #SportMediaset - bianca_caimi : RT @Sport_Mediaset: #Osimhen #Napoli colpo record da 81 milioni: oggi la firma in Sardegna #SportMediaset -