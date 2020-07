Sport e Salute: dal primo censimento dei lavoratori dello sport alla prima start-up per la tecnologia sportiva (Di mercoledì 15 luglio 2020) sport E Salute: COSA ABBIAMO FATTO, COSA STIAMO FACENDO, COSA FAREMO. Da marzo 2020, insediamento della presidenza Cozzoli, sport e Salute non si è fermata un solo giorno, impegnando tutte le risorse (umane e finanziarie), al servizio dello sport di base, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e guardare al futuro. – sport e Salute ha messo in piedi in 10 giorni la piattaforma per l’erogazione del bonus di 600 euro per i collaboratori sportivi (competenza mai svolta prima). Ha attivato il sistema di prenotazione via sms che ha evitato i problemi del click day riscontrati in altri casi e ha segnato una strada ... Leggi su ilnapolista

Udine, 14 lug - La Regione e il Coni sono al lavoro congiuntamente per definire le linee guida di utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società e associazioni che svolgono attività sporti ...

Terzo appuntamento con "Salute in cammino" a Treia: si parte da Chiesanuova

1' di lettura 14/07/2020 - Giovedì 16 luglio terzo appuntamento con il progetto “Salute in cammino Treia”. Il via alla camminata serale sarà dato da Chiesanuova (piazzale Don Antonio De Mattia) alle 2 ...

