Sport, cultura e spettacolo: via alla 42esima edizione di GiocaItalia/GiocaSalerno (Di martedì 14 luglio 2020) La kermesse “GiocaItalia/GiocaSalerno” compie 42 anni. L’iniziativa, organizzata dalla S&M Production torna a Salerno dopo aver girato il mondo per un ventennio, e lo fa in grande stile in quanto il 30, 31 luglio, l’1 e il 2 agosto sui palcoscenici allestiti nelle diverse location in cui si terrà la kermesse si alterneranno personaggi appartenenti al mondo dello Sport, della cultura, dello spettacolo del calibro nazionale come Mogol, il trio “Appassionante”, Sammy Barbot, e tanti altri. Un’iniziativa con un nutrito calendario di attività (laboratori, mostre, master class, spettacoli, proiezioni) pensata per un pubblico eterogeneo: bambini, genitori, giovani, meno giovani. Sono stati costituiti un comitato ... Leggi su ildenaro

PetraliaCamassa : Campo di Basket dello Stadio delle Palme riconsegnato. Oggi con il sole siciliano e la palla da basket ho tentato q… - NTR24 : Unisannio, al via il master in “Comunicazione e valorizzazione del vino e del terroir” - NTR24 : Benevento, nasce l’associazione Mercati Rionali. Caruso: “Dare voce alla categoria” - NTR24 : Operazione Zeus, Maglione: “Plauso a forze dell’ordine e ai tanti imprenditori coraggiosi” - NTR24 : Potabilizzazione della diga di Campolattaro, De Luca: ‘Investimento chiave per il Sannio’ -

Ultime Notizie dalla rete : Sport cultura Eventi turistici, sport e cultura: sbloccati i contributi per i bandi a Bagno di Romagna CesenaToday Sport, cultura e spettacolo: via alla 42esima edizione di GiocaItalia/GiocaSalerno

La kermesse “GiocaItalia/GiocaSalerno” compie 42 anni. L’iniziativa, organizzata dalla S&M Production torna a Salerno dopo aver girato il mondo per un ventennio, e lo fa in grande stile in quanto il 3 ...

"L'assassino scrive 800A", la presentazione del giallo d'esordio di Francesco Bozzi

«A giudicare dalle ferite, la lama è entrata dall’alto verso il basso e le coltellate come ho detto sono state tre: due al petto e una alla spalla. La coltellata fatale sembra essere stata la seconda, ...

La kermesse “GiocaItalia/GiocaSalerno” compie 42 anni. L’iniziativa, organizzata dalla S&M Production torna a Salerno dopo aver girato il mondo per un ventennio, e lo fa in grande stile in quanto il 3 ...«A giudicare dalle ferite, la lama è entrata dall’alto verso il basso e le coltellate come ho detto sono state tre: due al petto e una alla spalla. La coltellata fatale sembra essere stata la seconda, ...