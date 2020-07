Spopola l’hashtag #ConteOut contro l’allenatore dell’Inter, ma i leghisti pensano sia sul Premier (Di martedì 14 luglio 2020) Uno stranissimo fenomeno social ha preso piede in queste ore a proposito dell’hashtag #ConteOut. Si tratta di una chiara presa di posizione da parte dei tifosi dell’Inter, o quantomeno di parte dei sostenitori nerazzurri, evidentemente poco soddisfatti dei risultati ottenuti dal tecnico pugliese quest’anno alla guida della sua nuova squadra. Una piccola crisi di risultati che ha portato la compagine milanese a perdere contatto con la Juventus e a scivolare fino al quarto posto in classifica in Serie A. Almeno fino alla partita di ieri sera contro il Torino che ha ridato fiato al gruppo. La confusione generata dall’hashtag #ConteOut contro l’allenatore dell’Inter Soprattutto dopo il pareggio di Verona e la pessima prova di squadra dell’Inter, ci sono state impennate su Twitter a ... Leggi su bufale

