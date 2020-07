Speranza: "Nuovo DPCM per proroga misure anti-Covid fino al 31 luglio" (Di martedì 14 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza oggi è intervenuto al Senato per una informativa sul Nuovo DPCM che il governo intende adottare per prorogare le misure anti-Covid fino al 31 luglio 2020. Si tratta delle solite misure cui siamo ormai abituati: - obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi; - obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro; - divieto di assembramenti; - sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena; - divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE; - controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.Sull'ultima misura, Speranza ha fatto una precisazione:"Questa ... Leggi su blogo

