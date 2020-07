Speranza: «Misure anti-Covid sino al 31 luglio, rischio di importare il virus da fuori» (Di martedì 14 luglio 2020) «Questo Governo vuole prorogare il Dpcm con le Misure anti Covid fino al 31 luglio: resta obbligo mascherine». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Senato. La... Leggi su ilmessaggero

