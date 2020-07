Speranza in Senato: prorogate al 31 luglio le misure anti-Covid. Allarme per i casi di importazione (Di martedì 14 luglio 2020) “Il Governo intende emanare un nuovo decreto che proroga fino al 31 luglio le misure anti-Covid”, in scadenza. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione in Aula al Senato, illustrando il contenuto del nuovo Dpcm. Le misure prorogate al 31 luglio Le principali misure prorogate al 31 luglio, elencate da Speranza, sono obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro; divieto di assembramenti; sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena; divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra Eu e ... Leggi su secoloditalia

