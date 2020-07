Speranza illustra alle Camere il nuovo decreto-Covid ma su stato d'emergenza niente di deciso (Di martedì 14 luglio 2020) Se ci sarà questo passo, assicura il ministro della Sanità, sarà Conte stesso a riferire. Ma dall'opposizione Salvini attacca: l'emergenza è finita, non potete minacciare gli italiani in base al nulla Leggi su tg.la7

