Speranza, ‘Il rischio zero senza il vaccino non esiste’. Dpcm prorogato al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Speranza in Senato per illustrare i contenuti del nuovo Dpcm: “Non possiamo abbassare la guardia, non dividiamoci su questo”. Intervenuto al Senato, il Ministro dell Salute Roberto Speranza ha illustrato i contenuti del Dpcm del 14 luglio per illustrare le misure proposte dal governo per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Di seguito il video della seduta al Senato Speranza, “Non possiamo abbassare la guardia, non dividiamoci su questo” “Abbiamo iniziato dal 4 maggio il percorso di uscita dal lockdown e da quel giorno procediamo con prudenza verso la definitiva riapertura”, ha esordito il ministro Speranza. “Il 31 maggio … nel mondo avevamo più di 5 milioni di contagiati …. Oggi i ... Leggi su newsmondo

SabrinaSalerno : Sicuramente quest’estate sarà per tutti noi molto particolare. C’è chi parte, chi ha paura e chi, come me, non se l… - AzzolinaLucia : Al lavoro con i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri, le Regioni per la ripresa di settembre. La gara… - elenabonetti : Il nuovo record negativo di nascite fotografato dall’Istat, ci dice che purtroppo i figli sono tagliati fuori dalla… - hurree16 : RT @vitalbaa: L’informativa in Parlamento sulla decretazione d’urgenza, prevista con legge di conversione del d.l.19/2020, assicurerebbe un… - ilCogito : RT @vitalbaa: L’informativa in Parlamento sulla decretazione d’urgenza, prevista con legge di conversione del d.l.19/2020, assicurerebbe un… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza ‘Il Animali in gabbia, Italia al 17° posto nella classifica europea Il Salvagente