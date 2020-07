Spazio, obiettivo Marte: rinviato per maltempo il lancio della sonda “Hope” degli Emirati Arabi (Di martedì 14 luglio 2020) Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il rinvio del lancio della sonda “Hope” su Marte, previsto per oggi alle 21:51. “L’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti e il centro spaziale Mohammed ben Rashid, in collaborazione con Mitsubishi Heavy Industries, annunciano che il lancio della sonda Hope è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche“, ha spiegato il governo di Abu Dhabi. Il lancio, dal centro spaziale giapponese Tanegashima, è stato riprogrammato per giovedì alle 09:43 ora italiana. “Hope” dovrebbe raggiungere l’orbita di Marte entro ... Leggi su meteoweb.eu

volodangelo1 : Marte, il 'Pianeta rosso': mito della #fantascienza, prima di di diventare obiettivo concreto dell'esplorazione sp… - Spazio_J : - vipe_official : @wdavid2401 @EnricoStefano @romafaschifo L'unica priorità è ridistribuire lo spazio, togliendolo alle auto. Obiettivo raggiunto. - WebToEmotions : ?? È online il #Blog di Web To Emotions: uno spazio virtuale di notizie, strategie, marketing e cultura digitale con… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio obiettivo Spazio, obiettivo Marte: rinviato per maltempo il lancio della sonda “Hope” degli Emirati Arabi Meteo Web La conquista di Marte, nuova frontiera dello spazio

La data da cerchiare in rosso è il 15 luglio: quel giorno dal Centro spaziale giapponese Tanegashima sarà lanciata la prima delle tre sonde che in questo 2020 decolleranno alla volta di Marte. Il pian ...

ADAPT- La Skills Agenda europea, gli obiettivi e i gap da colmare tra paesi membri

10:45 Presentazione dei programmi 11:00 Capire per conoscere, rubrica di economia con il professor Mario Baldassarri a cura di Claudio Landi 12:00 Agricoltura? Parliamone a cura di Carlo Triarico 12:3 ...

La data da cerchiare in rosso è il 15 luglio: quel giorno dal Centro spaziale giapponese Tanegashima sarà lanciata la prima delle tre sonde che in questo 2020 decolleranno alla volta di Marte. Il pian ...10:45 Presentazione dei programmi 11:00 Capire per conoscere, rubrica di economia con il professor Mario Baldassarri a cura di Claudio Landi 12:00 Agricoltura? Parliamone a cura di Carlo Triarico 12:3 ...