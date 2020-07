Sos lavoro, Confindustria: riscrivere contratti. Presto Cig e licenziamenti (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo è al lavoro su un nuovo decreto per prorogare la cassa integrazione causata dagli effetti della pandemia. Nel provvedimento dovrebbe essere incluso anche lo stop dei licenziamenti fino alla ... Leggi su tg.la7

Il governo è al lavoro su un nuovo decreto per prorogare la cassa integrazione causata dagli effetti della pandemia. Nel provvedimento dovrebbe essere incluso anche lo stop dei licenziamenti fino alla ...

Assicurazione viaggio e COVID: quali compagnie offrono la copertura per Coronavirus

L’emergenza COVID-19 ha creato non pochi problemi al settore viaggi. Per chi deve mettersi in viaggio per le ferie estive oppure ha in programma viaggi di lavoro nel corso del prossimo futuro, diventa ...

