Sondaggi Swg, sempre peggio per la Lega. E ora la partita si riapre (Di martedì 14 luglio 2020) Dagli ultimi Sondaggi politici Swg di Tg La7 emerge che i tre maggiori partiti perdono gradualmente consensi. Mentre Matteo Salvini torna al Papeete, i Sondaggi SWG segnalano ancora un calo per la Lega (26,3%). In un anno il carroccio perde il 10% dei consensi. Quanto perde Salvini guadagna Giorgia Meloni. Quindi da un lato troviamo la discesa costante del leader della Lega, dall’altra l’ascesa di Fratelli d’Italia (14,5%), che oramai si trova a meno di un punto percentuale dal Movimento 5 Stelle. Da parte dei maggiori partiti che appoggiano il governo Conte bis si registra un calo. Perdono consensi sia il Partito Democratico (19,6%) che il Movimento 5 Stelle (15,3%). Probabilmente le vicende calde dell’ultimo periodo, come la questione delle concessioni ai Benetton e il ... Leggi su ilparagone

Damy1839 : Tabella dei sondaggi di #SWG #PD #M5S e #Lega calano; #FdI e #FI aumentano; Lotta continua tra #IV e #Azione; Il… - Pier_Lu_ : @TgLa7 @swg_research I veri sondaggi sono lega 35% meloni 25% pd 18% 5?? 10% - marinosebastia6 : @TgLa7 @swg_research Ma sti sondaggi li fanno a Pontida o a casapaund. - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Supermedia sondaggi politici Istituti considerati: Demopolis, EMG, Euromedia, Ipsos, Ixè, Noto, SWG, Tecnè #Lega 25,8% #… - infoitinterno : Sondaggi elettorali SWG, in discesa sia il PD che il Movimento 5 Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Swg Ultimi sondaggi: Cresce Fratelli d'Italia, in calo Lega, PD e M5s La7