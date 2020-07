Sondaggi, gli italiani bastonano Pd-M5s. Giorgia Meloni sempre più su (Di martedì 14 luglio 2020) Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è l'unico in crescita. A fotografare la tendenza (+0,5 per il 14,5%) che in realtà dura da mesi è il Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La rilevazione tiene conto delle intenzioni di voto aggiornate al 13 luglio e lo scenario che se ne trae è quello con la Lega primo partito al 26,3% ma in calo (-0,3). E con le forze di governo in caduta. Il Pd perde lo 0,4 % e scende al 19,6%, sotto alla soglia psicologica del 20%. Ancora peggio per il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,4 % e si attesta al 15,3% e il sorpasso di FdI è nell'aria. Sotto alla soglia del 10 % cresce Forza Italia (+0,4%, 6,4%); un po' d'ossigeno per Matteo Renzi con Italia Viva al 3,2% (+0,3); Azione di Carlo ... Leggi su iltempo

tempoweb : #Sondaggi, gli italiani bastonano #Pd-#M5s. ##Meloni sempre più su - MarcoCamillieri : Abbiamo già quasi appaiato gli esiti. Coraggio, votate! :) Devo rosicare male. - lisasali3 : @francotaratufo2 Se il governo fa questa operazione in maniera compatta, ne uscirà rafforzato..anche @ItaliaViva sa… - Rossana86448038 : RT @francescatotolo: La #Clinton è sempre avanti nei sondaggi? La vittoria di #Duda segna l’ennesima sconfitta per gli europeisti e per la… - LiberoFreedom : RT @francescatotolo: La #Clinton è sempre avanti nei sondaggi? La vittoria di #Duda segna l’ennesima sconfitta per gli europeisti e per la… -