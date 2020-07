Sonda Spaziale Juno, ecco alcune curiosità sulla celebre sonda spaziale (Di martedì 14 luglio 2020) La sonda spaziale Juno è in orbita dal 2016 dopo un viaggio durato 5 anni. Tutti gli aggiornamenti con le ultime notizie. Aggiornamento in data 15 luglio 2020 – ore 22,00 L’astronomo dilettante Clyde Foster ha spiato una nuova funzione nelle nuvole di Giove, ha catturato uno sguardo dettagliato a “Clyde’s Spot” (l’area di forma … Leggi su 2anews

AndreaMarano11 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 15 luglio 1965 La sonda spaziale Mariner 4 raggiunge il pianeta Marte e invia alla NASA le immagini. h… - giuseppenotarn1 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 15 luglio 1965 La sonda spaziale Mariner 4 raggiunge il pianeta Marte e invia alla NASA le immagini. h… - amatorosalia1 : #ricordiamodomani 15 luglio 1965 La sonda spaziale Mariner 4 raggiunge il pianeta Marte e invia alla NASA le immagi… - Leruzz : RT @Treccani: I tardigradi, lunghi un decimo di millimetro, sono eucarioti invertebrati antichissimi in grado di sopravvivere in condizioni… - UgoBrera06 : RT @Addioegrazieper: Stasera vanno su #Marte. 6 anni fa non avevano un'agenzia spaziale. Alle 22:51 italiane, dal Centro spaziale di Tanega… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonda Spaziale Marte, la sonda spaziale sorvola il cratere Korolev: al suo interno uno spettacolare lago di ghiaccio –… Il Fatto Quotidiano Anche gli Emirati Arabi Uniti puntano a Marte: pronto il lancio di una sonda

Quando parliamo di spazio siamo abituati a sentire parlare dei soliti nomi. La NASA, l’ESA, i russi, i cinesi o anche i giapponesi, ma la realtà è che nel mondo ci sono altri paesi che stanno guardand ...

Perché gli Emirati Arabi stanno per orbitare intorno a Marte

C’è traffico sull’autostrada verso Marte. Oltre a Perseverance della Nasa, issata sul razzo Atlas V, e alla missione cinese Tianwen-1, c’è infatti un altro decollo in vista. Che in realtà anticiperà e ...

Quando parliamo di spazio siamo abituati a sentire parlare dei soliti nomi. La NASA, l’ESA, i russi, i cinesi o anche i giapponesi, ma la realtà è che nel mondo ci sono altri paesi che stanno guardand ...C’è traffico sull’autostrada verso Marte. Oltre a Perseverance della Nasa, issata sul razzo Atlas V, e alla missione cinese Tianwen-1, c’è infatti un altro decollo in vista. Che in realtà anticiperà e ...