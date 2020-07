Somma: "Maksimovic è l’emblema del nuovo Napoli, ha trovato continuità” (Di martedì 14 luglio 2020) Mario Somma, allenatore, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il Napoli ha un grande allenatore come Gattuso e uno staff che lavora bene. Leggi su tuttonapoli

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Somma: 'Gattuso ha fatto un lavoro eccezionale assieme al suo staff, Maksimovic l’emblema del nuovo Napoli:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Somma: 'Gattuso ha fatto un lavoro eccezionale assieme al suo staff, Maksimovic l’emblema del nuovo Napoli:… - napolimagazine : IL PARERE - Somma: 'Gattuso ha fatto un lavoro eccezionale assieme al suo staff, Maksimovic l’emblema del nuovo Nap… -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Maksimovic

Tutto Napoli

Mario Somma, allenatore, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il Napoli ha un grande allenatore come Gattuso e uno staff che lavora bene. Questa squadra prima era irriconosci ...A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mario Somma, allenatore: “Maksimovic in alcune gestioni, in passato, è stato messo fuori, in altre invece ha fatto il terzino. Oggi, col ...