Soluzioni Cruciverba del 14/07/20. Tutte le definizioni

Arrabbiato come un cane 8 lettere: Idrofobo Assicurato dal venditore 9 lettere: Garantito Casa tedesca di camion 3 lettere: Man Ce lo ricorda bergerac 6 lettere: Cirano Diana cantante anni 70 4 lettere: Ross Insalata libanese con verdure e dadi di pane 7 lettere: Fattush La cura con bacilli innocui 15 lettere: Batterioterapia La diva ritratta su una grata in una celebre foto 6 lettere: Monroe Lo zio di cechov 5 lettere: Vania Ne sono piene le fosse 12 lettere: Senno

