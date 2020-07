Soldi per l’emergenza Covid nelle mani della ‘ndrangheta. Otto arresti (Di martedì 14 luglio 2020) Milano, 14 lug – Fondi per l’emergenza Covid finiti nelle mani della ‘ndrangheta. Arrestate 8 persone dal nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, auto-riciclaggio, intestazione fittizia di beni e valori, bancarotta fraudolenta. Gli arresti sono stati effettuati nell’ambito di un’inchiesta della Dia contro la ‘ndrangheta. Secondo le indagini, il “principale indagato“ ha presentato richiesta e ottenuto, per tre delle società “inserite nello schema di frode”, i contributi a fondo perduto stanziati dal governo per l’emergenza ... Leggi su ilprimatonazionale

