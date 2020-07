Smart working dalle Barbados, l’isola offre 12 mesi di visto gratuito (Di martedì 14 luglio 2020) Il lockdown ci ha abituato allo Smart working: abbiamo imparato a lavorare da casa e a concentrarci anche senza bisogno di essere in ufficio. Ma, se finora ci siamo limitati a farlo dalla nostra cucina o dal salotto, ecco che adesso ci viene offerta un’opportunità molto più allettante. L’isola caraibica di Barbados, 166 miglia quadrate di spiagge da cartolina, per rilanciare il settore turistico, che ha risentito gravemente dell’epidemia di covid 19, propone un visto gratuito di 12 mesi, il Barbados Welcome Stamp, per chi voglia scegliere questo paradiso tropicale come ufficio da cui fare Smart working. Lo ha comunicato ufficialmente, in una conferenza stampa, il primo ministro Mia Amor ... Leggi su gqitalia

