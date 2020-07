Sky: Koulibaly può restare al Napoli, nessuno è pronto ad investire 100 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) Il giornalista esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Secondo lui è difficile che il senegalese vada via, perché è quasi impossibile che ci sia un club disposto ad accontentare Aurelio De Laurentiis che per il suo difensore chiede 100 milioni. Di fatto, ha dichiarato, nessuno è pronto ad investire così tanto sul calciatore. “Il Napoli non sta insistendo per Gabriel perché è extracomunitario e perché Koulibaly può restare. Sia lui che Callejon possono restare. Su Koulibaly non c’è nessuno pronto a ... Leggi su ilnapolista

Kalidou Koulibaly andrà via? È il grande interrogativo che da tempo accompagna i tifosi del Napoli. Tante le squadre sul calciatore senegalese, poche le proposte concrete. Lo sa bene Luca Marchetti, ...

