Sicurezza nazionale, Gran Bretagna mette al bando 5G Huawei (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo britannico ha annunciato che tutti i fornitori di servizi mobili del paese non potranno più acquistare equipaggiamenti 5G dal gigante cinese Huawei a partire dal 31 dicembre. Lo ha comunicato il segretario al Digitale Oliver Dowden alla Camera dei Comuni, precisando che gli operatori che hanno già operativi tali equipaggiamenti dovranno disfarsene entro il 2027. Il bando completo adottato oggi segue le sanzioni imposte dagli Usa contro il gruppoi cinese, accusato di mettere a rischio la Sicurezza nazionale."Non è stata una decisione facile, ma è quella giusta per le nostre reti di telecomunicazione, per la nostra Sicurezza nazioanle e per la nostra economia, sia ora sia nel lungo periodo", ha affermato Dowden. Huawei ha risposto ... Leggi su ilfogliettone

