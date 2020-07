"Si suicida in diretta Facebook, ma il social non blocca il video". L'accusa dei giornali inglesi (Di martedì 14 luglio 2020) Avrebbe annunciato di volersi togliere la vita mentre era in diretta su Facebook e a nulla sarebbero valse le suppliche dei 400 utenti collegati, che lo pregavano di non farlo. La vicenda è raccontata su alcuni giornali britannici - tra cui il Daily Mail, il Sun e il Mirror - secondo cui l’episodio avrebbe attirato critiche nei confronti del social network di Mark Zuckerberg, che non sarebbe stato in grado di impedire la trasmissione del filmato, poi rimosso. Jonathan Bailey, soprannominato “Bazza”, attivista per la salute mentale, sarebbe morto a 50 anni nel suo appartamento a Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire. “I nostri pensieri vanno alla famiglia del signor Bailey in questo momento difficile”, avrebbe affermato un portavoce di ... Leggi su huffingtonpost

