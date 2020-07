Sì, in Serbia ci sono davvero state delle manifestazioni dopo l’annuncio di un nuovo lockdown (Di martedì 14 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Lunedì 13 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato l’11 luglio dal sito web Vox News (finito nella lista di «siti di misinformazione sul Coronavirus» di NewsGuard), dal titolo «Serbia, governo impone nuovo lockdown: folla assalta parlamento». Il corpo dell’articolo non contiene alcuna informazione testuale, ma il link a un video, pubblicato l’8 luglio dall’account Twitter @RadioSavana (profilo non riconducibile a una radio, ma dedicato alla pubblicazione ... Leggi su facta.news

